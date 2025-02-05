Полицейские задержали двух подозреваемых в стрельбе на западе Москвы

Сотрудники правоохранительных органов арестовали двух человек, которых подозревают в том, что они стреляли на западе Москвы и похитили человека. Об этом стало известно утром 5 февраля от пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел по городу Москве.

В полиции пояснили, что в участок доставлены двое мужчин в возрасте 24 и 27 лет. Следственные действия в настоящее время продолжаются.

По предварительной информации, инцидент произошел во вторник, 4 февраля, из-за неисправности автомобиля. Мужчина планировал арендовать транспортное средство, но, обнаружив поломку, передумал. Однако спустя сутки к нему пришли неизвестные, требуя деньги.

В результате инцидента произошла стрельба, после которой пострадавшего насильно поместили в автомобиль иностранного производства и увезли в неизвестном направлении. По информации, предоставленной Министерством внутренних дел, жизни и здоровью пострадавшего молодого человека в настоящее время ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что после стрельбы на западе Москвы в ряде районов столицы ввели план «Перехват». В Следственном комитете сообщили, что по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 126 Уголовного кодекса Российской Федерации «Похищение человека».