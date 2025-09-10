Черноморский флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ

Черноморский флот уничтожил в море украинский безэкипажный катер. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщило Министерство обороны России.

По словам военных, малое судно противника было ликвидировано утром среды, 10 сентября.

«Около 07:10 мск силами Черноморского флота уничтожен украинский безэкипажный катер в акватории Черного моря», — указали они в микроблоге.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 сентября российская ПВО уничтожила и перехватила 122 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Больше всего дронов, а именно 21 единицу, удалось сбить над Брянской областью.