Черный дым и десятки заложников: что известно о мощном пожаре в здании на востоке Москвы

Пожар в здании электрозавода в Москве, где расположены творческие мастерские и студии, получил четвертый ранг сложности. В МЧС России рассказали, что спасти удалось 90 человек.

В здании на ул. Электрозаводская, д. 21, валит черный дым. Огонь распространился на площадь почти до 300 кв. м. Люди, попавшие в огненную ловушку, пытаются выбраться самостоятельно. Их также выводят сотрудники МЧС.

По последним данным, спасти удалось 90 человек, а еще 120 эвакуировались самостоятельно. В здании еще могут находиться люди. Сведения о пострадавших не поступали.

В ряде каналов в Telegram сообщают о госпитализированных. Новости подтвердили ТАСС в столичном департаменте здравоохранения: в НИИ им. Склифосовского после пожара увезли троих.

Тем временем в Сети публикуют видео и напряженные кадры с места события. Некоторые люди выбивали окна и выбирались из здания на стремянке, часть — пробиралась сквозь дым, кашляя и плача. Преподаватели также помогли выбраться воспитанникам. На месте ЧП десятки карет скорой помощи и пожарных машин, которые растянулись практически на всю улицу.

СК возбудил уголовное дело. По данным Shot, автоматического оповещения о пожаре в здании бывшего электрозавода не было. Причиной пожара могло стать короткое замыкание.

Ранее сообщалось, что в здании на Электрозаводской заблокированы люди. Изначально было известно лишь о 30 людях, попавших в ловушку.