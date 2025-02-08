Десятки человек, включая детей, заблокированы в горящем здании на востоке Москвы
Shot: огонь заблокировал почти 30 человек в бывшем здании Электрозавода в Москве
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В столичном районе Преображенское загорелась танцевальная студия: ее посетители, в том числе и дети, оказались в огненной ловушке. Об этом сообщает Shot и ряд других каналов в Telegram.
Пожар разгорелся 8 февраля в здании московского Электрозавода, где располагается студия Lion. По предварительным данным, люди не могут выбраться самостоятельно. Речь может идти о 30-40 посетителях, но точные цифры пока неизвестны.
Mash пишет, что угарным газом надышались 15 человек, двое из них дети. Официальной информации о пострадавших нет.
К месту стягиваются силы МЧС и скорой помощи, началась оперативная эвакуация всех, кто находится в здании. ТАСС со ссылкой на оперативные службы пишет, что пожару присвоен повышенный ранг. Для спасения людей с верхних этажей развернули подъемники.
Ранее сообщалось, что из горящей многоэтажки в центре Москвы эвакуировали десятки человек.