Червей нашли в батончиках из «Магнита» в Краснодаре

В конфетах, приобретенных в магазине «Магнит» в Краснодаре, местный житель обнаружил личинки насекомых и задокументировал это. Фотографии и видеоматериалы с находкой разместили в телеграм-канале «Краснодар | Телетайп».

На представленных кадрах можно увидеть червей, расплодившихся в шоколадном батончике известной марки. Покупатель обратился к администрации телеграм-канала с просьбой посодействовать в привлечении к ответу лиц, виновных в случившемся.

Ранее сообщалось, что в твороге, сардельках и колбасе производителей РФ выявлен опасный фермент.