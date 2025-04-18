Червей нашли в батончиках из «Магнита» в Краснодаре
Житель Краснодара обнаружил червей в сладостях из «Магнита»
Фото: [unsplash.com]
В конфетах, приобретенных в магазине «Магнит» в Краснодаре, местный житель обнаружил личинки насекомых и задокументировал это. Фотографии и видеоматериалы с находкой разместили в телеграм-канале «Краснодар | Телетайп».
На представленных кадрах можно увидеть червей, расплодившихся в шоколадном батончике известной марки. Покупатель обратился к администрации телеграм-канала с просьбой посодействовать в привлечении к ответу лиц, виновных в случившемся.
Ранее сообщалось, что в твороге, сардельках и колбасе производителей РФ выявлен опасный фермент.