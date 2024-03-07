Чешские фермеры высыпали солому и удобрения перед дворцом правительства в Праге

Сегодня в Чехии проходит акция протеста аграриев, которые возмущены экономической политикой своих властей и руководства Евросоюза. В ней участвует порядка 3,5 тысяч человек, которые приехали в столицу на семистах единицах сельскохозяйственной техники. Об этом сообщил ТАСС .

Акция протеста, которую устраивают фермеры, проходит под эгидой национальной Аграрной палаты, а также Сельскохозяйственного союза республики. Эти организации заявили, что протесты продлятся всего один день, они носят исключительно экономический характер. Люди, занятые в производстве продуктов питания, требуют, чтобы власти вернули на прежний уровень налоги за владение сельскохозяйственными землями, перестали взимать сборы за дотации от Евросоюза, а также улучшили условия труда в сельских поселениях.

Сейчас фермеры размещают трактора, на которых они въехали в Прагу, в квартале Летна. Затем они хотят выдвинуться к дворцу правительства, и в преддверии своего появления в правительственном квартале уже насыпали в нем кучи из соломы и удобрений. Одно из требований протестующих – защитить внутренний рынок от товаров из стран, которые не входят в ЕС. Запрету должна подвергнуться и украинская продукция.

Ранее чешские власти заявили, что отправят Киеву первую партию боеприпасов, приобретенную для ВСУ у третьих стран. По утверждению минобороны Чехии, снаряды уже скоро поступят в распоряжение Украины.