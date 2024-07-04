Чешский наемник из ВСУ отправился под суд у себя на родине за мародерство

В данный момент в Праге идет суд над гражданином Чехии, который воевал в рядах украинской армии. Его считают виновным в мародерстве. Об этом сообщил чешский портал České noviny.

Филипп Симан принял участие в боевых действиях на территории Бучи и Ирпеня. Правоохранители считают, что он виновен не только наемничестве, но и в мародерстве.

«В ходе выполнения приказов и в свободное время Симан неоднократно присваивал вещи как павших солдат, так и гражданских лиц», - указали журналисты.

Среди присвоенных вещей оказались драгоценности, деньги, гаджеты и даже солнцезащитные очки. Симон в свое оправдание говорит, что в украинской армии такое дело является обычной практикой. Военнослужащие обитали в домах, брошенные жителями, и все найденное они якобы сдавали в штаб. Ему только по статье о наемничестве грозит 5 лет лишения свободы. А если его признают виновным в мародерстве, то срок заключения будет заметно большим.

Ранее российское министерство обороны опубликовало кадры допроса наемника из Колумбии, который воевал ранее в украинской армии. Он заявил, что все его коллеги погибли, а он сам остался жив только потому, что решил добровольно сдаться.