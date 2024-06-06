Пленный колумбийский наемник Анхель Карденас Монтилья, воевавший на стороне ВСУ, рассказал, как его обманули на Украине. Кадры допроса опубликовало Минобороны РФ.

Монтилья рассказал, что на родине он служил полицейским, но боевого опыта не имел. Колумбиец повелся на объявление в TikTok.

На Украине он прошел ускоренную недельную подготовку, где его обучили лишь элементарным навыкам. Украинцы обещали, что наемников из Колумбии отправят выполнять некие охранные функции, но вместо этого бросили на передовую.

Все земляки Монтильи погибли, а он сам не получил даже первую обещанную зарплату. Тогда колумбиец решил вспомнить о жене и четырех детях, переоделся в гражданскую одежду и вышел с поднятыми руками.

«Из-за желания получать доход и заниматься чем-то, в чем мы не разбираемся, мы оказались одной ногой в могиле, потому что украинцы бросили нас, они никогда не поддерживали нас», — заключил Монтилья.

Ранее сообщалось, что в ДНР предстанет перед судом гражданин Франции Куэсто Хьюго Джулиан по обвинению в наемничестве.