Два рейсовых автобуса попали в ДТП на Савушкина в Петербурге

В Приморском районе Санкт-Петербурга произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием двух муниципальных автобусов. Об этом сообщила «Газета.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Коммерсантъ Санкт-Петербург».

Столкновение случилось в утренние часы 19 октября на улице Савушкина, вблизи дома 128. По предварительной информации, водитель автобуса маршрута № 101 не рассчитал дистанцию и совершил наезд на другой автобус — маршрута № 120, который в тот момент стоял на остановке для высадки и посадки пассажиров.

В результате аварии пострадали три человека, находившиеся в салонах общественного транспорта. Им потребовалась медицинская помощь, и все они были доставлены в медучреждения для госпитализации. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, которые проводят проверку с целью установления всех обстоятельств случившегося.

