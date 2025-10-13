Четверо мигрантов похитили мужчину в Петербурге и вымогали деньги

Инцидент произошел 30 марта: четверо приезжих подстерегли жертву у дома номер 15 по улице Халтурина в Петергофе. Нападавшие избили его и против воли усадили в машину. Мужчина был удерживаем в квартире, где от него требовали выкуп в размере 200 тыс. руб.

Освободить похищенного удалось благодаря бдительности местного жителя, который, заметив похищение, немедленно обратился в правоохранительные органы.

В результате оперативных действий все подозреваемые были задержаны. В настоящее время уголовное дело, возбужденное по факту похищения человека и вымогательства, направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

