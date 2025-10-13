Депутат МГД выступил за контроль приезжих из Средней Азии

В связи с предотвращенным ФСБ терактом против российского офицера, организованным выходцем из Центральной Азии, депутат Московской городской думы (МГД) Андрей Медведев поднял вопрос о необходимости ужесточения фильтрации в отношении граждан среднеазиатских стран, прибывающих в Россию. Свои размышления по этому поводу депутат и журналист опубликовал в официальном телеграм-канале.

Выразив благодарность ФСБ за эффективную работу, Медведев напомнил, что после пресечения подготовки терактов выходцами с Украины в аэропортах была введена система фильтрации.

Он описал ее как политику, при которой «буквально не дают въехать по принципу "лучше трех своих не пустить, чем одного врага не поймать"». Депутат высказался за применение аналогичного подхода к гражданам государств Центральной Азии.

По мнению Медведева, определенные признаки должны являться поводом для отказа во въезде.

«Жена в никабе на семейном фото? Подписка на паблики сирийских боевиков? Просмотр страниц с порнухой? Все это сразу причина для отказа во въезде. Нельзя так сделать?», — заявил он.

Журналист подчеркнул, что, по его мнению, не следует опасаться «обидеть уважаемых партнеров», поскольку в странах Средней Азии также ведется активная борьба с терроризмом, и местные власти не ограничивают себя в выборе методов.

Ранее Путин и Рахмон договорились об урегулировании в вопросе миграции.