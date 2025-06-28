Четверо россиян погибли в страшном ДТП под Минском

В Белоруссии произошла автокатастрофа, в которой погибло четверо российских граждан. Об этом сообщил Следственный комитет республики в своем телеграм-канале.

По утверждению правоохранителей, авария случилась в 5.20 утра 28 июня. Она произошла около деревни Слободщина, которая находится в Минской области. Там автомобиль Mercedes ехал в сторону аэропорта, он врезался в такси марки Skoda, двигавшееся в попутном направлении.

«В ДТП погибли четыре пассажира такси: 75-летняя женщина, ее 43-летняя дочь и две внучки (13 и 7 лет). Все они граждане России», — указал белорусский Следком.

Водитель такси попал в больницу с травмами. Водитель же автомашины Mercedes и его пассажир не пострадали. Установлено, что 26-летний мужчина, который находился за рулем «Мерседеса», был нетрезв. В его отношении уже возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось о ДТП в Кемерово. Там грузовик смял 26 легковых машин. Грузовая машина «ФАВ» поворачивала на спуске и у нее отказали тормоза. Ее снесло на дорогу. В результате пострадали шесть взрослых и ребенок. Часть легковушек превратились в груду металлолома.