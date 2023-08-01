Четвертый этаж начали возводить в школе, которую строят в подмосковном поселке Немчиновка

В поселке Немчиновка Одинцовского городского округа начали возводить четвертый этаж новой школы, рассчитанной на 550 учеников. Сдать объект в эксплуатацию планируется уже в четвертом квартале этого года. Об этом сообщили в региональном Министерстве стройкомплекса.

В ведомстве рассказали, что сейчас строители занимаются возведением колонн на третьем этаже, а также заливают плиту перекрытия. Каменщики же ведут кладку наружных стен на уровне первого и второго этажей здания.

Отмечается, что на объекте задействовано более ста строителей и около десяти единиц спецтехники. Ожидается, что новая школа поможет решить проблему дефицита мест в ближайших школах округа. Общая площадь здания составит чуть менее двенадцати тысяч квадратных метров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев посетил подмосковное Щелково, где проверил ход завершения строительных работ долгожданной школы в микрорайоне Финский.