Четвертый класс пожарной опасности ожидается на большей части Подмосковья до конца рабочей недели

Сегодня и в ближайшие два дня на большей части территории Подмосковья прогнозируется четвертый класс пожарной опасности, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

В семи лесничествах — Егорьевском, Бородинском, Наро-Фоминском, Шатурском, Истринском, Волоколамском и Клинском — до конца недели будет действовать третий класс пожарной опасности.

Накануне на территории гослесфонда региона произошло три природных пожара — в километре от деревни Семеново, в двух километрах от слободки Алешино и в четырех километрах от Ступино.

Ранее губернатор Подмосковья рассказал о прошедшей в регионе акции «Лес будущего».