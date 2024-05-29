Четвертый класс пожарной опасности ожидается на большей части Подмосковья до конца рабочей недели
Фото: [пресс-служба Комитета лесного хозяйства МО]
Сегодня и в ближайшие два дня на большей части территории Подмосковья прогнозируется четвертый класс пожарной опасности, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
В семи лесничествах — Егорьевском, Бородинском, Наро-Фоминском, Шатурском, Истринском, Волоколамском и Клинском — до конца недели будет действовать третий класс пожарной опасности.
Накануне на территории гослесфонда региона произошло три природных пожара — в километре от деревни Семеново, в двух километрах от слободки Алешино и в четырех километрах от Ступино.
Ранее губернатор Подмосковья рассказал о прошедшей в регионе акции «Лес будущего».