Четвертый класс пожарной опасности ожидается на большей части Подмосковья к концу недели

Сегодня на большей части Подмосковья ожидается третий класс пожарной опасности. При этом в шести лесничествах — Дмитровском, Талдомском, Виноградовском, Сергиево-Посадском, Ступинском и Московском учебно-опытном — будет четвертый класс пожарной опасности.

Такая же обстановка ожидается и завтра. Кроме того, до четвертого класс пожарной опасности поднимется в лесничестве «Русский лес», сообщила пресс-служба областного Комитета лесного хозяйства.

В субботу на большей части региона ожидается четвертый класс пожарной опасности. Третий сохранится лишь в восьми лесничествах — Егорьевском, Волоколамском, Ногинском, Шатурском, Клинском, Бородинском, Орехово-Зуевском и Луховицком.

В Комлесхозе Московской области добавили, что накануне на землях лесного фонда было зафиксировано пять пожаров. Два из них произошли в Виноградовском лесничестве, остальные три — в Ногинском. К тушению привлекали свыше двадцати человек и более десяти единиц техники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о программе благоустройства лесопарков в регионе.