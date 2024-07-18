Четвертый класс пожарной опасности ожидается в ряде лесничеств Подмосковья до конца недели

До субботы в нескольких лесничествах Подмосковья прогнозируется четвертый класс пожарной опасности, сообщил пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

Так, сегодня высокая пожарная опасность ожидается в Клинском, Истринском, Волоколамском, Егорьевском, Дмитровском, Сергиево-Посадском, Талдомском и Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес».

В пятницу в Сергиево-Посадском, Шатурском, Егорьевском, Дмитровском лесничествах и лесничестве «Русский лес» класс пожарной опасности понизится до первого, а в Волоколамском, Клинском и Истринском сохранится четвертый. В последних трех такая же обстановка прогнозируется и в субботу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил обеспечить пожарную безопасность в лесах Подмосковья. Он напомнил, что в регионе действует четырехуровневая система мониторинга лесопожарной обстановки.