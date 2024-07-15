Четвертый класс пожарной опасности ожидается в ряде лесничеств Подмосковья в ближайшие дни

Четвертый класс пожарной опасности прогнозируется в нескольких лесничествах Подмосковья в ближайшие дни, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

Так, сегодня высокая пожарная опасность ожидается в Егорьевском лесничестве, завтра — в Егорьевском, Истринском и лесничестве «Русский лес», послезавтра — во всех вышеперечисленных, кроме Истринского, а также в Дмитровском, Клинском и Шатурском лесничествах.

Жителям Подмосковья напомнили, что в случае обнаружения возгорания необходимо сразу же сообщить о нем по номеру 112 или на горячую линию лесной охраны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил держать на контроле ситуацию с лесными пожарами в регионе.