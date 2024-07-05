Четвертый класс пожарной опасности прогнозируется сегодня в подмосковных лесах

Сегодня на большей части территории Подмосковья ожидается четвертый класс пожарной опасности, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

В пяти лесничествах в пятницу прогнозируется третий класс пожарной опасности, в шести — второй и в двух — первый, добавили в ведомстве. В выходные на большей части региона ожидается второй класс пожарной опасности.

Накануне в Московской области произошел один лесной пожар. Возгорание случилось в Раменском округе недалеко от деревни Полушино. К тушению привлекали восемь человек и три единицы техники.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил в больнице пострадавших во время крупного пожара во Фрязино.