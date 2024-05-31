Четвертый класс пожарной опасности прогнозируется в Подмосковье до конца недели

Сегодня и завтра на большей части территории Подмосковья прогнозируется четвертый класс пожарной опасности, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

В воскресенье, 2 июня, класс пожарной опасности понизится до второго, четвертый сохранится только в пяти лесничествах — Ступинском, Шатурском, Наро-Фоминском, Егорьевском и «Русский лес».

Накануне в регионе произошло пять природных пожаров, добавили в ведомстве. Возгорания случились в Богородском округе, Луховицах, Ступино и Лосино-Петровском.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил держать на контроле ситуацию с лесными пожарами в регионе.