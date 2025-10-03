Четверых аферистов из Череповца осудили за отмывание денег через банк

В Череповце городской суд огласил вердикт в отношении четырех горожан, признанных виновными в незаконной банковской деятельности. Информацию об этом предоставила объединенная пресс-служба судов Вологодской области, передает «Лента.ру».

Установлено, что три представителя мужского пола и одна дама организовали подпольную финансовую организацию для отмывания незаконно полученных доходов и их последующего вывода.

С октября 2019 по апрель 2023 года они осуществляли стандартные банковские операции, не имея соответствующего разрешения от Центробанка РФ, используя для этого около полусотни компаний, оформленных на фиктивных лиц.

Совокупный объем проведенных через этот нелегальный банк транзакций превысил 500 млн руб., а за весь период незаконной деятельности достиг отметки в 611 млн руб.

В качестве вознаграждения за свои услуги злоумышленники получили 67 млн руб., взимая с клиентов комиссионные в размере 11% от сумм, которые были обналичены.

Судебная инстанция приговорила нелегальных банкиров к условным срокам лишения свободы на два года каждого.

Ранее сообщалось, что нижегородец чуть не передал аферистам 3 млн руб. из дедушкиного сейфа.