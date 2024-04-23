Четыре автомобиля сгорели ночью в Балашихе, поджигателей ищет полиция

В полицию поступили заявления от четырех жителей Балашихи о возгорании их автомобилей, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

По предварительным данным, двое неизвестных подожгли машину одного из заявителей. Транспортное средство было припарковано у дома в деревне Черная. Затем огонь перекинулся еще на три автомобиля.

Из людей в результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняются все обстоятельства произошедшего. Устанавливаются личности и местонахождение поджигателей.

Ранее сообщалось, что в Московской области возбудили уголовное дело после нападения тракториста на Героя России.