Четыре автомобиля столкнулись на Дмитровском шоссе в Подмосковье

На Дмитровском шоссе рядом с деревней Шолохово в Московской области произошло массовое ДТП: там столкнулись четыре автомобиля.

О ЧП сообщается в телеграм-канале «Осторожно, Москва».

Очевидцы утверждают, что сейчас из-за ДТП движение в сторону области парализовано.

В результате столкновения одна из машин вылетела с дороги.

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и скорой помощи. По предварительным данным, пострадало несколько человек. Детали происшествия не раскрываются.

Ранее сообщалось о том, что автопилот Tesla подвергся критике за увеличение ДТП.