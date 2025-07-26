Четыре автомобиля столкнулись на Дмитровском шоссе в Подмосковье
Массовое ДТП произошло в Московской области
Фото: [flickr.com]
На Дмитровском шоссе рядом с деревней Шолохово в Московской области произошло массовое ДТП: там столкнулись четыре автомобиля.
О ЧП сообщается в телеграм-канале «Осторожно, Москва».
Очевидцы утверждают, что сейчас из-за ДТП движение в сторону области парализовано.
В результате столкновения одна из машин вылетела с дороги.
На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и скорой помощи. По предварительным данным, пострадало несколько человек. Детали происшествия не раскрываются.
Ранее сообщалось о том, что автопилот Tesla подвергся критике за увеличение ДТП.