Четыре боеприпаса времен ВОВ уничтожили подмосковные взрывотехники

Заместитель начальника 308-й пожарно-спасательной части Андрей Царенко рассказал, что об опасных находках в единую службу экстренной помощи «Системы-112» сообщили жители населенных пунктов. Вблизи деревни Горки на территории эко-фермы была найдена вросшая в ствол березы ручная граната. Возле садового товарищества «Калужское» специалисты идентифицировали артиллерийский снаряд. Две минометные мины были обнаружены в лесной чаще недалеко от автомобильной трассы М1, рядом с садовым товариществом «Семеновское-10».

В специальных контейнерах боеприпасы перевезли в безопасное место, где обезвредили с соблюдением техники безопасности.

Ранее в подмосковном Долгопрудном активно ремонтируются региональные дороги.