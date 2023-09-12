В подмосковном Долгопрудном активно ремонтируются региональные дороги

Как пояснили в региональном Минтрансе, дорожники завершают укладку нового покрытия на одной из центральных улиц города — Московской. Также начался ремонт на улице Ивовой в деревне Грибки. Оба участка ремонта служат проездом к Дмитровскому шоссе, железнодорожной станции, а также к спортивным учреждениям, учебным и медицинским. После ремонта проезд по улицам округа станет удобнее и безопаснее.

В округе, отметим, завершен ремонт на восьми муниципальных участках и двух региональных. До конца теплого сезона обновят еще четыре дороги.

Ранее сообщалось, что электромонтеры соревнуются в подмосковном конкурсе профессионального мастерства.