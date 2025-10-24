Четыре БПЛА сбили на подлете к Московскому региону

Утром пятницы, 24 октября, противовоздушная оборона сумела сбить 25 украинских беспилотников. Четыре из них перехватили в Калужской области. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.

По утверждению военных, украинская армия утром пятницы продолжила попытки своих атак на объекты, находящиеся на российской территории.

«В период с 7.00 мск до 8.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали они.

При этом 11 БПЛА были сбиты над территорией Брянской области. Шесть беспилотников нейтрализовали над Тульской областью. Еще четыре уничтожили над Калужской областью. Три дрона сбили над Тверской областью и над Новгородской областью перехватили один летательный аппарат.

До этого Минобороны сообщило об 11 сбитых беспилотниках ВСУ в течение ночи на 24 октября. Больше всего дронов, 34 единицы, сумели сбить в Ростовской области.