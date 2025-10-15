Четыре частных дома получили повреждения по итогам атак БПЛА на Волгоградскую область

Налет украинских БПЛА нанес ущерб частным домовладениям в Волгоградской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Андрей Бочаров.

По утверждению губернатора, ночью на среду, 15 октября, противовоздушная оборона отбивала налет украинских беспилотников на Волгоградскую область.

«В результате падения обломков БПЛА в поселке Кирова Светлоярского района повреждены четыре частных домовладения», — указал он.

Бочаров добавил, что никто из людей не пострадал в результате воздушных атак.

До этого Минобороны уже отчиталось, что в ночь на 15 октября над Волгоградской областью было перехвачено 12 украинских дронов. А всего на протяжении ночи над российской территорией было перехвачено 59 БПЛА.