Российская ПВО уничтожила за ночь 59 украинских беспилотников

На протяжении ночи на среду, 15 октября, российская противовоздушная оборона нейтрализовала над регионами РФ 59 дронов неприятеля. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.

По словам военных, украинская армия попыталась наносить удары по объектам на территории России, но противовоздушная оборона была начеку и отражала удары неприятеля.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 59 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали они в микроблоге.

Над Ростовской областью было уничтожено 17 беспилотников. Над Волгоградской областью сбили 12 БПЛА. 11 дронов перехватили в Белгородской области. Еще девять удалось нейтрализовать в Воронежской области. Четыре летательных аппарата уничтожили над территорией Республики Крым. Три беспилотника сбили над акваторией Черного моря. Над Брянской, Курской и Орловской областями было сбито по одному БПЛА неприятеля.

Ранее Минобороны сообщило о 40 сбитых беспилотниках в ночь на 14 октября. Больше всего БПЛА, 17 единиц, было перехвачено над Белгородской областью.