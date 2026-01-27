Четыре человека погибли при пожаре в хостеле в Балашихе

Четыре человека погибли в результате пожара в хостеле, расположенном в нежилом здании в подмосковной Балашихе, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Московской области. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы 27 января в 4:40 мск.

На место происшествия выехали 80 сотрудников МЧС и 27 единиц специальной техники. Им удалось эвакуировать 11 человек. Шестеро из них, включая двоих детей, спасли, один человек получил травмы. Четырех человек спасти не удалось.

К 7:00 мск пожар, охвативший 35 кв. м, был полностью ликвидирован. По предварительным данным, среди погибших детей нет. По предварительной информации, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

Ранее сообщалось, что в Балашихе взяли на контроль установление обстоятельств гибели людей в результате пожара в хостеле.