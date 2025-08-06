Четыре человека погибли в Аризоне при крушении медицинского самолета

В американском штате Аризона произошла трагедия — разбился медицинский самолет Beechcraft 300, выполнявший санитарный рейс. Об этом сообщил телеканал CNN. Катастрофа унесла жизни четырех человек.

Инцидент произошел недалеко от города Чинл, куда борт направлялся за пациентом. Причины аварии пока не установлены, специалисты начали расследование.

Это уже второе серьезное авиационное происшествие в США за август. Ранее четырехместный Cessna 182Q Skylane рухнул на жилой дом в Кашмире (штат Вашингтон). К счастью, жильцы не пострадали, но двух пассажиров самолета пришлось госпитализировать.

Ранее на видео попал момент с падением легкомоторного самолета в океан у берегов Северной Каролины. Пилота, управлявшего воздушным судном, моментально выбросило из кабины. Он выжил, его оперативно эвакуировали спасатели.