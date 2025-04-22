Четыре человека погибли в массовом ДТП с цементовозом в Татарстане

В Татарстане на 59-м км автодороги Казань — Буинск — Ульяновск произошло массовое ДТП с участием цементовоза, в результате которого погибли четверо человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Отмечается, что трагический инцидент произошел в ночь на 22 апреля, когда грузовик наехал на несколько автомобилей, остановившихся на красный сигнал светофора.

По предварительной информации, водитель цементовоза марки Foton двигался с превышением безопасной скорости. Его действия стали причиной того, что грузовик сбил автомобили Sollers, Lada, КамАЗ и Opel, стоявшие на светофоре.

Авария унесла жизни водителя и пассажира автомобиля Sollers, а также водителя и пассажира Lada. Остальные участники ДТП получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения.

На месте трагедии работают инспекторы Государственной автомобильной инспекции (ГАИ), которые устанавливают обстоятельства происшествия и собирают доказательства. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что семь человек погибли в Таиланде в результате ДТП с автобусом и грузовиком.