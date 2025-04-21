В Таиланде произошло смертельное ДТП с автобусом и грузовиком

В Таиланде произошло столкновение между пассажирским автобусом и грузовым автомобилем, что привело к трагическим последствиям. Местное издание Naewna сообщило , что в результате аварии семь человек скончались непосредственно на месте происшествия, а свыше 30 получили травмы различной степени тяжести.

Согласно информации, предоставленной изданием, автобус следовал по маршруту из прибрежного города Районг, расположенного на восточном берегу Сиамского залива, в город Нонгкхай, находящийся в северо-восточной части страны.

Инцидент произошел в провинции Прачинбури, вблизи Бангкока. После столкновения возник пожар, который практически полностью уничтожил автобус.

Представители консульского отдела посольства Российской Федерации в Таиланде сообщили ТАСС о том, что российские дипломаты в настоящее время занимаются установлением наличия граждан России среди пассажиров злополучного автобуса. Причины, вызвавшие дорожно-транспортное происшествие, на данный момент остаются невыясненными.

Ранее сообщалось, что модель из России попал в ДТП в Бангкоке и сломал бедро из-за мокрых дорог.