Четыре человека получили ранения во время резни у синагоги в Манчестере

В британском городе Манчестере произошло ЧП. Там мужчина протаранил людей машиной рядом с синагогой, а потом атаковал их с ножом. Об этом в социальной сети Х сообщила городская полиция.

Полицейские приехали на место происшествия после вызова от очевидца событий.

«Полиция была вызвана к синагоге Хитон-парк еврейской общины после сообщения от очевидца. Он видел, как автомобиль наехал на прохожих, и что один мужчина был ранен ножом», — указали правоохранители.

К месту ЧП также выехали парамедики. Они оказали помощь четверым людям, которые были сбиты и получили ножевые раны. Полицейские после приезда открыли огонь по нападавшему. Предположительно, он ликвидирован. В руководстве полиции этот инцидент назвали очень серьезным событием, они квалифицировали его как вероятный теракт. Прилегающие к этому месту улицы блокированы, сейчас их патрулируют вооруженные полицейские.

