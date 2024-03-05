Четыре человека попали в больницу в Санкт-Петербурге по итогам падения лифта

Инцидент с лифтом в петербургской многоэтажке привел к госпитализации двоих взрослых и двоих детей. Они получили травмы. Об этом сообщил ТАСС .

По имеющимся данным, ЧП произошло в Шушарах, в одном из жилых домов на Новгородском проспекте. В лифт вошли 14 человек, после чего кабина из-за перегруза устремилась вниз. Часть людей в лифте получили травмы.

«Четверо пострадавших доставляются в больницы, из них двое детей. Все в состоянии средней степени тяжести», - сообщили по этому поводу представители городской службы здравоохранения.

Ранее власти Подмосковья сообщили, что управляющие компании из 46 муниципалитетов привели в порядок лифтовое оборудование на вверенной им территории. Они на протяжении всей зимы либо своими силами, либо при помощи специализированных организаций, проводили текущий ремонт и плановое обслуживание лифтов.