Четыре человека пострадали при падении глыбы льда с крыши военкомата в Люберцах

Четыре человека пострадали при падении глыбы льда с высоты в городском округе Люберцы. Трое были госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-служба Минздрава Подмосковья, передает ТАСС .

В ведомстве уточнили, что один человек был осмотрен медиками на месте ЧП и отказался от госпитализации, еще один пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжелом состоянии и один после осмотра врачами отказался оставаться в больнице.

Как уточнили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Московской области, падение льда произошло с кровли здания военкомата на Октябрьском проспекте. По факту случившегося начата доследственная проверка.

Проверку также проводит Люберецкая городская прокуратура, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Также уточняется, что медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме, их жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что две женщины пострадали из-за падения глыбы льда в центре Москвы.