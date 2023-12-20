Две женщины пострадали при падении глыбы льда в Москве

Две москвичи получили травмы из-за падения глыбы льда в центре Москвы, сообщили РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.

По данным источника, инцидент произошел возле станции метро «Смоленская» прямо у выхода с нее. Уточняется, что до приезда скорой помощи одна из пострадавших была без сознания. Вторая женщина, по предварительной информации, серьезно не пострадала. На данный момент выясняются обстоятельства происшествия.

По данным синоптиков, в среду, 20 декабря, температура воздуха в Москве может достигать максимальной отметки в +4 градуса по Цельсию. Осадков в течение дня не ожидается. Сейчас в российской столице наблюдается таяние снега.

Ранее мы сообщали, что в Воронеже из-за снега обрушились два балкона многоквартирного дома. Никто не пострадал.

Ночью, 20 декабря, в Санкт-Петербурге обрушился шестиэтажный дом. По данным СМИ, в здании проводились ремонтные работы, а разрушение произошло из-за трещины. По предварительным данным, людей удалось вовремя эвакуировать.