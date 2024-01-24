Четыре человека пострадали при пожаре в строительном вагончике в Домодедово
Фото: [пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области]
Четыре человека пострадали при пожаре в строительном вагончике на улице Зорин Лес в Домодедово. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.
Сведения о возгорании поступили спасателям около полуночи. Площадь пожара составила десять квадратных метров.
Спустя примерно полтора часа последствия возгорания были полностью ликвидированы. К тушению привлекали свыше двадцати человек и восемь единиц техники.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Королеве шесть человек попали в больницу с отравлением угарным газом.