Четыре человека пострадали при пожаре в строительном вагончике в Домодедово

Четыре человека пострадали при пожаре в строительном вагончике на улице Зорин Лес в Домодедово. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сведения о возгорании поступили спасателям около полуночи. Площадь пожара составила десять квадратных метров.

Спустя примерно полтора часа последствия возгорания были полностью ликвидированы. К тушению привлекали свыше двадцати человек и восемь единиц техники.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Королеве шесть человек попали в больницу с отравлением угарным газом.