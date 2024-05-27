Четыре человека пострадали в ДТП с горящими автомобилями в Подмосковье
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Четыре человека пострадали в результате ДТП в подмосковном Фрязино, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Авария случилась накануне около полудня на четвертом километре автодороги Сабурово — Богослово. По предварительным данным, водитель одной из машин выехал на «встречку». Произошло столкновение с другим автомобилем.
В результате транспортные средства съехали в кювет и загорелись. По данным СМИ, пострадавшие получили тяжелые травмы и ожоги.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье водитель квадроцикла погиб, въехав в ворота.