Водитель квадроцикла погиб в результате столкновения с воротами в Мытищах
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В Мытищах водитель квадроцикла 1985 года рождения погиб, наехав на ворота, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Трагедия случилась накануне вечером в деревне Витинево. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением. Он скончался на месте, а его пассажирку доставили в больницу с травмами.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Воскресенске столкнулись автобус и автомобиль такси. Пострадали три человека.