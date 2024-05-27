Водитель квадроцикла погиб в результате столкновения с воротами в Мытищах

В Мытищах водитель квадроцикла 1985 года рождения погиб, наехав на ворота, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Трагедия случилась накануне вечером в деревне Витинево. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением. Он скончался на месте, а его пассажирку доставили в больницу с травмами.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Воскресенске столкнулись автобус и автомобиль такси. Пострадали три человека.