Четыре человека пострадали в ДТП с грузовиком в подмосковных Луховицах

Легковой автомобиль въехал под грузовик на автодороге в городском округе Луховицы. Об этом сообщил «Московский комсомолец» .

Уточняется, что дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром. В результате аварии пострадали четыре человека. У них множественные ушибы и порезы.

Пострадавших эвакуировали с места ДТП и передали медикам скорой помощи работники «Мособлпожспаса».

Других подробностей не приводится. Отмечается, что в настоящее время выясняются причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье будут судить местную жительницу, которая устроила смертельное ДТП в Раменском округе.