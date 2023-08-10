Четыре человека пострадали в ДТП с грузовиком в подмосковных Луховицах
Фото: [©Наталья Селиверстова/РИА Новости]
Легковой автомобиль въехал под грузовик на автодороге в городском округе Луховицы. Об этом сообщил «Московский комсомолец».
Уточняется, что дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром. В результате аварии пострадали четыре человека. У них множественные ушибы и порезы.
Пострадавших эвакуировали с места ДТП и передали медикам скорой помощи работники «Мособлпожспаса».
Других подробностей не приводится. Отмечается, что в настоящее время выясняются причины произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье будут судить местную жительницу, которая устроила смертельное ДТП в Раменском округе.