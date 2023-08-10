Жительница Подмосковья пойдет под суд за смертельное ДТП в Раменском округе
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Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жительницы Подмосковья, по вине которой произошло смертельное ДТП, сообщила пресс-служба надзорного ведомства региона.
Авария случилась в мае этого года в Раменском городском округе. Женщина управляла иномаркой. По пути следования она нарушила правила дорожного движения и выехала на встречную полосу, где столкнулась с другим легковым автомобилем. Водитель этой машины в результате ДТП погиб на месте.
Уточняется, что дело по существу рассмотрит Раменский городской суд.
Ранее сообщалось, что на трассе в Подмосковье иномарка столкнулась с лошадью. В результате погиб пассажир автомобиля.