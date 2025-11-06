Четыре человека пострадали: в Хабаровске автобус с пассажирами врезался в поезд

В Хабаровске пассажирский автобус выехал на переезде на запрещающий сигнал и столкнулся с поездом. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на сообщение, сделанное пресс-службой Госавтоинспекции Хабаровского края. Согласно ему инцидент в Хабаровске произошел в четверг, 6 ноября, в 12:44 по местному времени.

«Водитель пассажирского автобуса маршрута № 40 проехал на запрещающий сигнал семафора и столкнулся с поездом. В автобусе находились три пассажира и водитель», — указали журналистам.

Все четверо из числа находившихся в автобусе пострадали и были доставлены в больницы. По имеющимся данным, среди них один несовершеннолетний. Сотрудники ГАИ сейчас устанавливают все обстоятельства этого происшествия.

Ранее сообщалось, что на автодороге Великий Новгород — Луга в Новгородской области произошло ДТП. В результате один человек погиб и двое получили травмы. Авария случилась из-за того, что водитель автомобиля Toyota Corolla 1981 года рождения не смог удержать контроль над машиной.