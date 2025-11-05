Один человек погиб и еще двое пострадали на автодороге Великий Новгород — Луга
На 22-м километре автодороги Великий Новгород – Луга в Новгородской области произошло ДТП, в результате которого один человек погиб и двое получили травмы. Об этом 5 ноября сообщила пресс-служба управления Госавтоинспекции по региону.
ДТП случилось из-за того, что водитель автомобиля Toyota Corolla 1981 года рождения не смог удержать контроль над машиной. В результате автомобиль съехал в левый кювет и перевернулся.
«В результате ДТП водитель скончался на месте», – говорится в сообщении.
Два человека – мужчина 1981 года рождения и женщина 1987 года рождения – получили травмы и были госпитализированы в областную клиническую больницу в Новгороде.
В настоящее время медики борются за жизнь пострадавших. Полицейскими выясняются другие обстоятельства произошедшей трагедии.
