Власти Оренбургской области назвали сроки улучшения ситуации с паводком

По информации пресс-службы правительства Оренбургской области, после сокращения притока воды в Ириклинское водохранилище ситуация с паводком в регионе должна улучшиться в течение нескольких суток. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что таким образом ситуация с затоплением выйдет на плато, и пик будет пройдет.

Ранее глава Оренбургской области Денис Паслер заявил, что в течение суток совокупный приток в Ириклинское водохранилище снизился, ситуация дает возможность сократить объем сброса воды на 500 м³/с.

Отмечается, что в настоящее время наиболее сложной паводковая ситуация остается в двух городах, также пяти районах региона. Свыше четырех тысяч жителей эвакуированы, в Оренбургской области введен режим ЧС.

Ранее сообщалось, что за сутки уровень реки Урал в Оренбурге увеличился почти на 30 см, подтоплено свыше 1,3 тыс. домовладений, около 1,8 тыс. участков в СНТ, которые находятся в пойме реки.