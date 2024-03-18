Четыре человека задержаны после драки со стрельбой у автосервиса в Подмосковье

Возле одного из автосервисов в поселке Битца Ленинского округа Подмосковья случилась драка, сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По предварительным данным, поводом для конфликта стали дорожные разборки, в ходе которых один из участников выстрелил в воздух из предмета, схожего с огнестрельным оружием.

По факту случившегося задержаны четверо мужчин в возрасте от двадцати трех до сорока лет. Также у них изъяли травматический пистолет.

В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье возбудили дело после дорожного конфликта со стрельбой в Подольске.