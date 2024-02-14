Уголовное дело возбудили в Подольске после дорожного конфликта со стрельбой и дракой

Полицейские возбудили уголовное дело по факту стрельбы и драки возле кафе в подмосковном Подольске, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

По словам начальника Управления информации и общественных связей областного главка МВД Татьяны Петровой, в дежурную часть поступило заявление от местного жителя и его жены. Потерпевшие утверждали, что в ходе дорожного конфликта двое неизвестных произвели в их сторону несколько выстрелов и нанесли телесные повреждения.

Личности злоумышленников были оперативно установлены. Ими оказались два брата — 27-летний и 28-летний жители Подольска. Сотрудники полиции обнаружили у одного из нападавших травматический пистолет.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье завершили расследование убийства похищенной в конце прошлого года пенсионерки.