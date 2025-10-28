Четыре человека застряли в автомобилях на Авачинском перевале на Камчатке

Фото: [ Акция «Знамя Победы» на Поклонной горе в Москве/Медиасток.рф ]

На Камчатском полуострове в районе Авачинского перевала произошла чрезвычайная ситуация (ЧС), сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев в соцсети «ВКонтакте».

Четыре человека оказались заблокированы в трех автомобилях, оказавшись в районе мощной снежной бури на высоте приблизительно 1,2 тыс. метров над уровнем моря.

Положение застрявших россиян осложняется стремительным ухудшением метеорологических условий и практически полным расходом топлива в автомобильных баках.

В географическом районе, где находятся пострадавшие, наблюдается интенсивная снежная буря, сопровождающаяся сильными порывами ветра и полным отсутствием видимости.

Температура в зоне ЧС снизилась до отметки минус 16 градусов по Цельсию. По предварительным данным, среди заблокированных людей детей нет.

Для проведения спасательных работ к месту происшествия направили спецгруппу МЧС, которая использует для передвижения вездеходную технику повышенной проходимости «Кречет».

