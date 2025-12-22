Четыре дня без пищи: в Норильске расследуют гибель грудного ребенка, брошенного матерью

В Норильске возбуждено уголовное дело об убийстве, жертвой которого стал пятимесячный младенец. Как стало известно из сообщения Главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Таймырскому району, подозреваемая — родная мать ребенка — была арестована.

Расследование установило, что 31-летняя жительница Норильска, проживавшая с четырьмя детьми на улице Бегичева, на несколько дней покинула квартиру. С 14 по 17 декабря она оставила троих дочерей и сына-грудничка полностью без пищи и присмотра, уйдя к знакомому. По возвращении женщина обнаружила, что мальчик не выжил в условиях жестокого голода.

В ходе осмотра жилья следователи обнаружили, что холодильник в квартире был абсолютно пуст. Двум младшим дочерям, находившимся в истощенном состоянии, потребовалась срочная госпитализация. Старшего ребенка поместили в социальный приют. Подозреваемую допросили, в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об ее заключении под стражу. Ей грозит наказание по статье 105 Уголовного кодекса РФ («Убийство»).

