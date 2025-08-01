Четыре дома получили повреждения: в Ростовской области ПВО отбила налет украинских БПЛА

В Ростовской области в ночь на пятницу, 1 августа, была успешно отбита атака БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Юрий Слюсарь, врио губернатора.

Противовоздушная оборона сбила БПЛА, которые пытались атаковать объекты в Новошахтинске, Таганроге, а также Мясниковском, Родионово-Несветайском, Неклиновском и Тарасовском районах. Четыре объекта получили повреждения.

«В Новошахтинске выбиты стекла в частном доме по улице Октябрьской, где проживает многодетная семья. В крышу дома по улице Байдукова попали фрагменты БПЛА», — указал глава региона.

По его словам, в селе Петрушино Неклиновского района у одного из частных домов повреждения получила внешняя стена, и у еще одного здания загорелась кровля. Пожар был оперативно потушен.

Ранее уже сообщалось, что Таганрог за ночь атаковали не менее десяти беспилотников. Жители города сообщили, что около полуночи они услышали звуки, похожие на пролёт беспилотного летательного аппарата. В начале первого часа ночи раздались взрывы.