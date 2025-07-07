Газ взорвался в многоэтажке рядом с судом в Курске

В жилом доме на улице Марата в Курске взорвался бытовой газ. После происшествия обрушился балкон, жильцов эвакуировали. Об этом сообщает ТАСС.

В Курске днем 8 июля произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме на улице Марата. По предварительной информации, хлопок произошел около 16:15 в квартире одного из жильцов. В результате ЧП частично разрушен балкон, выбиты стекла, здание получило локальные повреждения. Сразу после взрыва началась эвакуация жителей — по данным МЧС, людей из других квартир вывели на улицу.

Инцидент случился недалеко от Курского областного суда. В региональной Суде уточнили, что никто из сотрудников и работников инстанции не пострадал, имущество суда также не было задето. Версия о попадании снаряда или беспилотника не подтверждается — источник взрыва находился внутри здания и был связан с газовым оборудованием.

На месте продолжают работать спасатели и следователи, которые устанавливают точную причину инцидента и проверяют состояние коммуникаций.

Ранее экс-губернатор Курской области назвал главную ошибку Старовойта.