Крупный пожар на складе в подмосковном Подольске полностью потушен

Крупный пожар в складском помещении в подмосковном Подольске потушен, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сведения о возгорании в нежилом здании на улице Большая Серпуховская поступили спасателям накануне поздно вечером. Горело помещение размером 45 на 50 метров и высотой 12 метров.

Около часу ночи возгорание было локализовано на площади свыше 2,2 тысячи квадратных метров. В три часа ночи объявили ликвидацию открытого горения.

В 06:24 пожар был полностью потушен. На место выезжали полсотни спасателей и пятнадцать единиц техники. По данным областного главка МЧС, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Богородском округе Подмосковья загорелась квартира.